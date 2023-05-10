Бойцы ВСУ показали момент прорыва позиций врага под Бахмутом (видео)

Бойцы ВСУ в результате боя ликвидировали по меньшей мере 13 российских захватчиков.

Украинские воины из Третьей штурмовой бригады Вооруженных сил Украины показали съемки первого дня операции в районе Бахмута. Во время операции по подтверждению обеих сторон часть российских войск из 72-й бригады сбежала со своих позиций и бросили умирать "вагнеровцев".

В результате боя украинские военные ликвидировали 13 захватчиков, 25 окупантов были ранены. Также силы обороны уничтожили несколько вражеских складов с боеприпасами, передает УНИАН.

На кадрах видно, что украинские военные молниеносно продвигаются по территории врага и ведут сражение под прикрытием бронетехники.

Напомним, ранее генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщил, что на Бахмутском направлении на отдельных участках фронта враг не смог удержать натиск украинских защитников и отступил на дистанцию до 2-х километров.

Кроме того, мы ранее информировали, что в ВСУ убеждены, что заявления "вагнеровцев" о снарядном голоде в районе Бахмута — это фейки.

Читайте также: