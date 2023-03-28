Британия и Польша построят в Украине два села для переселенцев — Sky News

Страны договорились строить для людей, оставшихся без жилья в результате русской войны.

Великобритания и Польша договорились построить в Украине два временных села для тех граждан, которые остались без жилья в результате войны России.

Об этом сообщает Sky News.

Временные населенные пункты будут построены во Львовской и Полтавской областях. Великобритания уже выделила на это 10 миллионов фунтов стерлингов.

"В течение последнего года Путин продолжал нацеливаться на гражданские дома и инфраструктуру, за что украинский народ заплатил высокую цену. Это новое британско-польское партнерство поможет обеспечить светом, теплом и домами наиболее нуждающихся", — отметил представитель британского МИД.

Во временных селах смогут проживать до 700 человек. Это поможет решить вопрос потери жилья для украинцев.

Напомним, украинским переселенцам еще одна международная компания выплатит 6600 грн — как получить помощь.

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