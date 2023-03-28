Британія та Польща побудують в Україні два села для переселенців – Sky News

Країни домовились будувати для людей, які залишилися без житла внаслідок російської війни.

Велика Британія та Польща домовилися побудувати в Україні два тимчасові села для тих громадян, які залишилися без житла внаслідок війни Росії.

Про це повідомляє Sky News.

Тимчасові населені пункти побудують у Львівські та Полтавській областях. Велика Британія уже виділила на це 10 мільйонів фунтів стерлінгів.

"Протягом останнього року Путін продовжував націлюватися на цивільні будинки та інфраструктуру, за що український народ заплатив високу ціну. Це нове британсько-польське партнерство допоможе забезпечити світлом, теплом і домівками тих, хто найбільше цього потребує", - зазначив представник британського МЗС.

У тимчасових селах зможуть проживати до 700 людей. Це допоможе вирішити питання втрати житла для українців.

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