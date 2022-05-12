Будут ли россияне штурмовать Одессу: мнения экспертов

Атаку должно было осуществлять наземная группировка, базирующаяся в Херсонской области.

Одесса в последние дни подвергается ракетным атакам армии РФ, однако вражеские войска так и не смогли захватить город. Эксперты считают, что риск штурма Одессы значительно снизился, а высадка десанта маловероятна.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Готовит ли Россия штурм Одессы и стоящий за атаками врага на город и область".

В материале отмечают, что еще в начале войны местные власти опасались, что Россия будет штурмовать Одессу, совершив комплексную атаку. Ее должно было осуществлять наземная группировка, которая базируется в Херсонской области. Однако кафиры не смогли прибиться из-за Николаева и Вознесенска. Вторая группировка должна была зайти из Приднестровья.

Так, полковник запаса ВСУ, военный эксперт Сергей Грабский утверждает, что основная роль отводилась войскам из Херсонского направления, но они уже два месяца стоят на границе с Николаевской областью, пытаясь пробить оборону.

В то же время, для атаки из Приднестровья в РФ не хватает живой силы и техники. Увеличить контингент в Тирасполе пока невозможно, поскольку Украина не пропустит самолеты из-за своего воздушного пространства, а из-за Румынии Россия не рискует этого делать.

Высадка десанта

По этому вопросу эксперты считают, что сделать это в Одессе очень трудно из-за возможных потерь. А они, по их словам, будут колоссальными. В этой связи кафиры в качестве потенциального плацдарма, вероятно, выбрали южную часть области.

"Но первая проблема этого плана – это отсутствие ПВО. После того как флагман Черноморского флота – крейсер "Москва" – был утоплен, у них нет прикрытия ПВО. Поэтому сейчас они пытаются взять под полный контроль и установить стационарные системы на острове Змеиный, которые могли бы обеспечить воздушное прикрытие десанта", — объяснил военный эксперт Михаил Жирохов.

Он также отметил, что у России очень ограничены силы и средства для высадки. По словам Грабского, к началу полномасштабной войны в Черном море РФ сосредоточила 11 десантных кораблей. Их общая способность составляла две бригады или примерно до 10 тысяч человек. Но сейчас она сократилась вдвое.

"Динамика событий была очень активной. Но в Приднестровье не хватает сил и средств. Возможность проведения десантной операции практически исключена после потопления крейсера "Москва" и ослабления потенциала российского флота. Сухопутный удар переносится на неопределенное время. Остается только один из элементов – это ракетные обстрелы», — отметил эксперт.

Из-за отсутствия других вариантов враг пытается сменить обстановку в городе с помощью ракетных ударов. Однако после массированных атак, по мнению Грабского, должен был последовать штурм, чего не произошло. Он допустил, что враг нанес эти удары из-за сбоя в координации между разными видами русских войск.

Однако в военной администрации пока не исключается возможность штурма Одессы. Спикер ОВА Сергей Братчук акцентирует внимание, что такая угроза будет всегда существовать, однако пока активной подготовки со стороны противника не наблюдается.

Напомним, в последние дни Одесса подвергается массированным ракетным атакам. Россия запускает ракеты из акватории Черного моря и территории Крыма.

Также ранее мы сообщали об атаке крейсера "Москва" на украинские ракеты "Нептун".

В Минобороны РФ утверждали, что флагман якобы затонул из-за пожара, а в результате погиб только один моряк.

Позже родственники членов экипажа "Москвы" начали получать письма, в которых прокуратура России утверждает, что корабль не участвовал в так называемой "спецоперации", а моряки объявлены пропавшими без вести.

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