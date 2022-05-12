Противник обстреливает приграничные районы: Генштаб сообщил, на каких направлениях враг пытается помешать перемещению наших войск

Враг пытается не допустить перемещения подразделений наших войск в другие направления.

На Северском направлении противник продолжает обеспечивать усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Совершал обстрелы приграничных районов Украины.

Об этом сообщается в сводке от Генштаба ВСУ.

"Вероятно, враг продолжит ведение демонстрационных действий на указанном участке государственной границы Украины и обстрелы с территории Российской Федерации с целью недопущения перемещения подразделений наших войск на другие направления", — отметили в Генштабе.

снова стреляли Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. По нему выпустили, предварительно, четыре ракеты.

Следует отметить, что на Пасху, 24 апреля, 9 вражеских ракет ударили по Кременчугской ТЭЦ и по Кременчугскому НПЗ. К сожалению, тогда 1 человек погиб, 7 человек пострадали, есть значительные разрушения построек. Пожар на нефтеперерабатывающем заводе удалось ликвидировать через двое суток.

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