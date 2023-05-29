Цены на популярный овощ снова стремительно выросли: чего ждать украинцам

В Украине снова выросли цены на лук.

Цены на лук в Украине снова выросли и достигли исторического рекорда. Стоимость в оптовых отгрузках уже составляет 48 грн/кг, подорожание скажется на розничных ценах в ближайшие недели.

Об этом пишут аналитики EastFruit .

В сообщении говорится, что на украинском рынке есть и лук репчатый нового урожая.

"Сейчас в Украине местного лука практически не осталось. Импорт из стран ЕС лука урожая 2022 года предлагается по ценам $1,20-1,40/кг, и на этой неделе цены выросли. В самом ЕС цены на лук репчатый тоже возрастают. На этой неделе цены в Польше достигли $0,85-1,04/кг", – сказал эксперт "АПК-Информ: овощи и фрукты" Евгений Кузин.

Также продукцию из Египта можно купить от $0,90/кг . Но спрос на нее не такой высокий, как в 2022-м.

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"Пока ранний лук из Египта и стран Центральной Азии недостаточно "одет", что считается в Украине признаком недостаточного качества. Этот лук быстрее портится, поэтому трейдеры предпочитают работать с более дорогим луком урожая 2022 года, где риски потерь ниже", – отметил Кузин.

Между тем, международный консультант ФАО Федор Рыбалко заявил, что ожидает снижения оптовых цен на лук примерно с 15 июня.

Отметим, что стоимость овощей в Украине, за исключением разве что картофеля, по меньшей мере, в 1,5 раза превышает показатели прошлого года. А лук вообще подорожал почти втрое.

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