Что задумала РФ в Курской области: ISW о коварных планах врага

По информации от главкома Сырского, РФ передислоцировала в Курскую область около 50 тысяч военнослужащих по другим оперативным направлениям.

Россияне пытаются вытеснить украинские силы из Курской области до того, как плохие погодные условия осенью и начале зимы начнут ограничивать маневр на поле боя.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Также читайте Жданов назвал серьезную ошибку, допущенную Украиной в Курской области

"Украинские официальные лица ранее отмечали, что российские войска усиливают наступательные операции в Украине, в частности механизированные наступательные операции, чтобы воспользоваться сухой дорогой и местностью, прежде чем дождливая сезонная погода приведет к грязи. Вполне вероятно, что этот российский оперативный расчет также распространяется на российские усилия вернуть всю Курскую область", – допустили в ISW.

По мнению аналитиков, российское командование обеспокоено, что плохие погодные условия осенью и зимой будут способствовать позиционным боям в Курской области и дадут украинским силам больше времени, чтобы закрепиться на своих основных выступлениях и укрепить существующие позиции. Лучше закрепленные украинские силы с большими укреплениями в Курской области, скорее всего, еще больше усложнят усилия России оттеснить украинские силы через границу. Россияне могут почувствовать, что окно возможностей для ликвидации украинского вторжения в Курск закрывается с текущим уровнем живой силы и материальных средств, которые российские военные выделили для этих усилий.

По информации от главкома Сырского, РФ передислоцировала в Курскую область около 50 тысяч военнослужащих с других оперативных направлений.

В ISW считают, что российское военное командование, вероятно, хочет быстро вытеснить украинские силы из Курской области, чтобы освободить боевую мощь для своих приоритетных наступательных операций в Донецкой области.

РФ стремится быстро ликвидировать украинское вторжение в Курскую область, передислоцировать силы из Курской области в Донецке и добиться своих оперативных целей — захватить Покровск и ликвидировать широкое украинское выступление на западе Донецкой области.

Ранее воины ВСУ рассказали об уникальной технике, спасшей их во время боев на Курщине.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.