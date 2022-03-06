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Danone не будет останавливать производство продукции в России

Danone не будет останавливать производство продукции в России

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Danone не будет останавливать производство продукции в России

danone.ru

Правда, в компании заявили, что прекратят инвестиции в страну.

Французская компания Danone – известный производитель молочных и других пищевых продуктов – заявила, что не будет останавливать производство своей продукции в России.

Об этом сообщается на официальном аккаунте компании в Twitter.

Как отметила корпорация, она очень озабочена тем, что сейчас происходит в Украине. Впрочем, Danone решила не останавливать производство своей продукции в стране-агрессоре, чтобы "обеспечивать базовые потребности в питании местного населения".

Впрочем, компания все же решила приостановить все текущие инвестиционные проекты в России. Вместе с тем в Danone сообщили, что корпорация пожертвовала 500 тыс евро Красному Кресту в помощь Украине.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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