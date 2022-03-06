Danone не зупинятиме виробництво своєї продукції в Росії

Щоправда, у компанії заявили, що припинять інвестиції в країну.

Французька компанія Danone - відомий виробник молочних та інших харчових продуктів – заявила, що не зупинятиме виробництво своєї продукції у Росії.

Про це повідомляється на офіційному акаунті компанії у Twitter.

Як зазначила корпорація, вона дуже стурбована тим, що відбувається у Україні. Втім, Danone вирішила не зупиняти виробництво своєї продукції в країні-агресорці, аби "забезпечувати базові потреби у харчуванні місцевого населення".

Втім, компанія все ж таки вирішила припинити всі поточні інвестиційні проєкти в Росії. Разом з тим у Danone повідомили, що корпорація пожертвувала 500 тис євро Червоному Хресту на допомогу Україні.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,

танків ‒ 285 од.,

ББМ ‒ 985 од.,

артилерійських систем – 109 од.,

РСЗВ ‒ 50 од.,

засоби ППО ‒ 21 од.,

літаків – 44 од.,

гелікоптерів – 48 од.,

автомобільної техніки ‒ 447 од.,

легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,

цистерн з ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.