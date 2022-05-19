Донецкая область: за сутки оккупанты убили как минимум 5 гражданских

На территории Донецкой области 19 мая погибли 5 человек, еще 6 были ранены.
В течение этих суток, 17 мая, российские оккупанты убили еще 5 мирных жителей Донецкой области.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
Так, за сутки два человека погибли в Бахмуте, 1 — в Красногоровке, 1 — в Авдеевке и 1 — в Крестище. Еще 6 человек получили ранения.
В целом, с начала полномасштабного российского вторжения на территории Донецкой области в результате действий оккупантов погибли 397 гражданских и 1109 были ранены (без учета жертв в Мариуполе и Волновахе).
В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, что оккупанты сосредоточивают основные усилия на Донецком направлении и активизировали наступательные действия.
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