Донецкая область: за сутки оккупанты убили как минимум 5 гражданских

Донецкая область: за сутки оккупанты убили как минимум 5 гражданских

На территории Донецкой области 19 мая погибли 5 человек, еще 6 были ранены.

В течение этих суток, 17 мая, российские оккупанты убили еще 5 мирных жителей Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

Так, за сутки два человека погибли в Бахмуте, 1 — в Красногоровке, 1 — в Авдеевке и 1 — в Крестище. Еще 6 человек получили ранения.

В целом, с начала полномасштабного российского вторжения на территории Донецкой области в результате действий оккупантов погибли 397 гражданских и 1109 были ранены (без учета жертв в Мариуполе и Волновахе).

В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Фото: Павел Кириленко/Facebook

Напомним, что оккупанты сосредоточивают основные усилия на Донецком направлении и активизировали наступательные действия.

Читайте также: