Донецька область: за добу окупанти вбили як мінімум 5 цивільних

На території Донецької області 19 травня загинули 5 людей, ще 6 було поранено.
Протягом цієї доби, 17 травня, російські окупанти вбили ще 5 мирних мешканців Донеччини.
Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
Так, за добу двоє людей загинули у Бахмуті, 1 - у Красногорівці, 1 - в Авдіївці та 1 - у Хрестищі. Ще 6 людей дістали поранення.
Загалом, від початку повномасштабного російського вторгнення на території Донецької області внаслідок дій окупантів загинули 397 цивільних і 1109 було поранено (без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі).
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, що окупанти зосереджують основні зусилля на Донецькому напрямку та активізували наступальні дії.
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