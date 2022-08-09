Джонсон и Макрон обсудили войну в Украине и помощь ВСУ: подробности

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили войну в Украине.
Лидеры Франции и Великобритании отметили, что военная помощь оказывает значительное влияние на ситуации на поле боя.
Об этом пишет CNN.
"Они согласились с тем, что усилия Великобритании и Франции по подготовке и оснащению украинских войск оказали значительное влияние на войну", — говорится в отчете Даунинг-стрит по результатам разговора.
Макрон и Джонсон отметили, что "Запад не должен устать от войны в Украине".
В администрации Макрона отметили, что лидеры стран подтвердили решимость поддерживать Украину "столько, сколько будет необходимо".
Напомним, Макрон заверил, что военные преступления россиян в Украине не останутся безнаказанными.
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