Джонсон и Макрон обсудили войну в Украине и помощь ВСУ: подробности

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили войну в Украине.

Лидеры Франции и Великобритании отметили, что военная помощь оказывает значительное влияние на ситуации на поле боя.

Об этом пишет CNN.

"Они согласились с тем, что усилия Великобритании и Франции по подготовке и оснащению украинских войск оказали значительное влияние на войну", — говорится в отчете Даунинг-стрит по результатам разговора.

Макрон и Джонсон отметили, что "Запад не должен устать от войны в Украине".

В администрации Макрона отметили, что лидеры стран подтвердили решимость поддерживать Украину "столько, сколько будет необходимо".

Напомним, Макрон заверил, что военные преступления россиян в Украине не останутся безнаказанными.

Читайте также: