Джонсон і Макрон обговорили війну в Україні та допомогу ЗСУ: подробиці

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і президент Франції Еммануель Макрон обговорили війну в Україні.
Лідери Франції та Великої Британії зазначили, що військова допомога значно впливає на ситуацію на полі бою.
Про це пише CNN.
"Вони погодилися з тим, що зусилля Великої Британії та Франції з підготовки та оснащення українських військ мали значний вплив на війну", - йдеться у звіті Даунінг-стріт за результатами розмову.
Макрон та Джонсон зазначили, що "Захід не повинен втомитися від війни в Україні".
В адміністрації Макрона зазначили, що лідери країн підтвердили рішучість підтримувати Україну "стільки, скільки буде необхідно".
Нагадаємо, Макрон запевнив, що воєнні злочини росіян в Україні не залишаться безкарними.
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