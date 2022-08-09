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Джонсон і Макрон обговорили війну в Україні та допомогу ЗСУ: подробиці

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Джонсон і Макрон обговорили війну в Україні та допомогу ЗСУ: подробиці

Фото: Boris Johnson

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон і президент Франції Еммануель Макрон обговорили війну в Україні.

Лідери Франції та Великої Британії зазначили, що військова допомога значно впливає на ситуацію на полі бою. 

Про це пише CNN.

"Вони погодилися з тим, що зусилля Великої Британії та Франції з підготовки та оснащення українських військ мали значний вплив на війну", - йдеться у звіті Даунінг-стріт за результатами розмову.

Макрон та Джонсон зазначили, що "Захід не повинен втомитися від війни в Україні". 

В адміністрації Макрона зазначили, що лідери країн підтвердили рішучість підтримувати Україну "стільки, скільки буде необхідно".

Нагадаємо, Макрон запевнив, що воєнні злочини росіян в Україні не залишаться безкарними

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