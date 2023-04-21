"Его вовремя убрали": эксперт объяснил, почему террористу Гиркину удалось уцелеть

Военный эксперт Олег Жданов объяснил, почему российскому военному преступнику, участнику российской вооруженной агрессии против Украины в Крыму и на Донбассе Гиркину удалось уцелеть.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

По словам эксперта, Гиркин смог вовремя организовать оборону Донецка своими силами, когда вышел из Краматорска и Славянска.

"Его пропустило в Донецк тогдашнее наше руководство. Он организовал оборону Донецка и после этого он передал полномочия, я не помню кому, а он отошел в сторону, и его больше не было слышно нигде. Потом он появился, когда начинается возня вокруг трехсторонней контактной группы, которую Россия настаивала на выполнении Минских договоренностей, их нереально было выполнить", — рассказывает Жданов.

Далее Гиркин, по словам эксперта, начал критиковать нерешительность командования.

"Когда российские войска вторгались в Украину и захватывали территории, Гиркина тоже не было слышно. Он рупор. Это ведь не просто так. Он рупор определенной части офицерского состава. Как говорится, если звезды зажигают, значит это кому-то надо, поэтому его вовремя убрали". Во Франции говорили, что революция сначала порождает героев, а потом она сама их казнит. Всем героям французской революции рано или поздно отрубили головы или повесили. Так же и здесь", — добавляет Жданов.

Он рассказывает и о свидетелях, которых ликвидировали, в частности, среди них – полевые командиры.

"Они могут многое рассказать о том, кто отдавал приказы, какие именно, где и сколько людей было убито. Живые свидетели никому не нужны. Поэтому их всех и ликвидировали", — резюмирует эксперт.

Отметим, что Служба безопасности Украины сообщила о подозрении коллаборанту и пропагандисту Игорю Дусю, публично отрицающему существование украинской государственности. В 2014 году он был советником российского террориста Гиркина (Стрелкова), а теперь позиционирует себя как "православный публицист".

В то же время российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) набросился с обвинениями на предводителя ЧИК "Вагнер" Евгения Пригожина, после того как он призвал прекратить войну против Украины, поскольку "целые спецоперации были достигнуты".

Читайте также: