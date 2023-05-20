Эксперт объяснил, почему опасно атаковать авиацию РФ с помощью Patriot

Дальность ракет этого зенитно-ракетного комплекса составляет 150 км.
Для сбивания российской авиации американские ЗРК Patriot теоретически можно применить, несмотря на это, такое использование дефицитного вооружения нецелесообразно.
Об этом заявил эксперт по авиации Валерий Романенко в эфире информационного телемарафона.
По его словам, украинские военные, по меньшей мере, один раз использовали американский ЗРК Patriot для сбития авиации ВКС РФ.
"100 километров — это уже достижимость не просто вражеских тактических ракет, а достижимость РСЗО, которые запускают по два десятка снарядов, которые сбить нельзя. Поэтому очень опасно поддвигать эти редкие системы к линии фронта. Мы можем по благим намерениям просто их потерять", – сказал он.
Эксперт добавил, что дальность ракет этого зенитно-ракетного комплекса составляет 150 км.
"Если Patriot был расположен достаточно близко к линии фронта, то такое могло быть, но пока об этом заявил анонимный источник, неизвестный чиновник. Также неизвестный тип самолета, неизвестное место. Слишком много неизвестного", — сказал он.
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