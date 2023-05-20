Эксперт объяснил, почему опасно атаковать авиацию РФ с помощью Patriot

Для сбивания российской авиации американские ЗРК Patriot теоретически можно применить, несмотря на это, такое использование дефицитного вооружения нецелесообразно.

Об этом заявил эксперт по авиации Валерий Романенко в эфире информационного телемарафона.

По его словам, украинские военные, по меньшей мере, один раз использовали американский ЗРК Patriot для сбития авиации ВКС РФ.

"100 километров — это уже достижимость не просто вражеских тактических ракет, а достижимость РСЗО, которые запускают по два десятка снарядов, которые сбить нельзя. Поэтому очень опасно поддвигать эти редкие системы к линии фронта. Мы можем по благим намерениям просто их потерять", – сказал он.

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Эксперт добавил, что дальность ракет этого зенитно-ракетного комплекса составляет 150 км.

"Если Patriot был расположен достаточно близко к линии фронта, то такое могло быть, но пока об этом заявил анонимный источник, неизвестный чиновник. Также неизвестный тип самолета, неизвестное место. Слишком много неизвестного", — сказал он.

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