Где продолжаются самые ожесточенные бои: свежие данные Генштаба

За прошедшие сутки враг нанес ракетно-авиационный удар по территории Украины, применив 14 крылатых ракеты Х-101/Х-555, 3 дрона "Shahed", и 4 зенитные управляемые ракеты с С-300 по Запорожью. Силами и средствами противовоздушной обороны 14 ракет и 2 дрона были уничтожены. Также был уничтожен российский ударный вертолет Ка-52 и 7 разведывательных БПЛА. Кроме того, враг нанес 51 авиационный удар и совершил 59 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщил Генштаб.

Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Авдеевском и Марьинском направлениях — в течение суток произошло более 28 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационный удар в районах Павловки Сумской области и Гатища и Плетеневки Харьковской области.

На Купянском направлении артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Двухлетняя, Западное, Купянск, Масютовка, Кисловка и Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении противник совершил безуспешные наступательные действия в направлениях Веселого и южнее Дибровы. Нанес авиационных ударов в районах Невской Луганской области и Белогоровка и Северского Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник нанес авиационные удары в районах Хромово, Ивановское, Первомайское и Предтечине.

На Авдеевском направлении противник производил безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки Донецкой области. Нанес авиационных ударов в районах Новокалиново, Очеретино, Невельское, Авдеевка и Северное. Совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Бердичи, Авдеевка, Тонечко, Карловка и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг проводил наступательные действия в районе Марьинки, успеха не имел. В то же время осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Красногоровка, Марьинка и Георгиевка Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг совершил безуспешные наступательные действия по Угледару и Золотой Ниве. Нанес авиационных ударов в районах Золотая Нива, Сторожево, Макаровка и Благодатное Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает совершать оборонные действия, сосредотачивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Пытался восстановить утраченное положение в районе Макаровки Донецкой области.

Авиация сил обороны за прошедшие сутки с авдала 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили 4 района сосредоточения личного состава и военной техники, 15 артиллерийских подразделений на огневых позициях, 2 средства радиоэлектронной борьбы и 5 средств противовоздушной обороны.

Ранее стало известно, что ночью 23 июня армия Российской Федерации нанесла удар по Украине с самолетов стратегической авиации. Атака была направлена на военный аэродром в Хмельницкой области.