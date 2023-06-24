Де тривають найзапекліші бої: свіжі дані Генштабу

Протягом минулої доби ворог завдав ракетно-авіаційного удару по території України, застосувавши 14 крилатих ракети Х-101/Х-555, 3 дрони “Shahed”, та 4 зенітні керовані ракети із С-300 по Запоріжжю. Силами та засобами протиповітряної оборони 14 ракет та 2 дрони було знищено. Також було знищено російський ударний вертоліт Ка-52 та 7 розвідувальних БпЛА. Крім того, ворог завдав 51 авіаційного удару та здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Про це повідомив Генштаб.

Противник зосереджує основні зусилля на Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - протягом доби відбулось понад 28 бойових зіткнень.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційного удару в районах Павлівки Сумської області та Гатища і Плетенівки Харківської області.

На Куп’янському напрямку артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Красне Перше, Фиголівка, Дворічна, Западне, Куп’янськ, Масютівка, Кислівка і Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник здійснив безуспішні наступальні дії в напрямках Веселого та південніше Діброви. Завдав авіаційних ударів в районах Невське Луганської області та Білогорівка і Сіверськ Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Хромове, Іванівське, Первомайське та Предтечине.

На Авдіївському напрямку противник проводив безуспішні наступальні дії в районі Авдіївки Донецької області. Завдав авіаційних ударів в районах Новокалинове, Очеретине, Невельське, Авдіївка та Сєверне. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Бердичі, Авдіївка, Тоненьке, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку ворог проводив наступальні дії в районі Мар’їнки, успіху не мав. В той же час, здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Красногорівка, Мар’їнка та Георгіївка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні наступальні дії в напрямках Вугледара та Золотої Ниви. Завдав авіаційних ударів в районах Золота Нива, Сторожеве, Макарівка і Благодатне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує здійснювати оборонні дії, зосереджує основні зусилля на недопущенні просування наших військ. Намагався відновити втрачене положення в районі Макарівки Донецької області.

Авіація сил оборони за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом минулої доби уразили 4 райони зосередження особового складу та військової техніки, 15 артилерійських підрозділів на вогневих позиціях, 2 засоби радіоелектронної боротьби та 5 засобів протиповітряної оборони.

Раніше стало відомо, що вночі 23 червня армія Російської Федерації завдала удару по Україні з літаків стратегічної авіації. Атаку було спрямовано на військовий аеродром у Хмельницькій області.