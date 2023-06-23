Стюардесса назвала, что самое отвратительное делают пассажиры в самолете (видео)

Она обратилась к путешественникам с просьбой не поступать так.

Аргентинская тверелл-блогерка и стюардесса Барбара Бачильери рассказала об одной из самых отвратительных вещей, которые она видела в самолете.

Так, женщина пожаловалась на людей, которые меняют подгузники своим детям на подносах.

"Пожалуйста, не делайте этого! Это стол, за которым пассажиры едят, пьют и иногда спят на столах, опираясь лицом", – добавила она.

Барбара в своем TikTok призвала туристов прекратить делать это и идти с ребенком в туалет, где есть складной пеленальный столик.

Она также напомнила, что нельзя смывать подгузник в унитаз, а следует выбрасывать его в мусорное ведро.

"Кроме того, никогда не отдавайте грязный подгузник стюардессе, потому что это противно", — добавила она.

Со своей стороны, пользователь поделился схожим опытом, написав: "Сегодня я видел что-то очень ужасное. Мать меняла подгузник своему ребенку в супермаркете в зоне упаковки на кассе".

Напомним, мужчина отомстил женщине, которая засовывала "свои вонючие ноги" ему под сиденье в самолете. Он снял все на видео.

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