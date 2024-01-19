Генштаб назвал потери врага в сутки: сколько солдат РФ ликвидировано

Уничтожены еще 20 танков РФ.
По состоянию на 19 января 2024 года ВСУ уничтожили 374 520 солдат армии Российской Федерации. За прошедшие сутки было ликвидировано еще 920 военных. Данные уточняются.
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери армии РФ:
- личного состава — около/ about 374 520 (+920) человек/persons,
- танков/tanks ‒ 6167 (+20) ед,
- боевых бронированных машин — 11445 (+35) ед,
- артиллерийских систем — 8854 (+19) ед,
- РСЗО — 966 (+0) ед,
- средства ПВО — 654 (+1) ед,
- самолетов/aircraft – 331 (+0) ед,
- вертолетов — 324 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 6929 (+4),
- крылатые ракеты – 1818 (+0),
- корабли /катера — 23 (+0) ед,
- подлодки — 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 11831 (+37) ед,
- специальная техника – 1384 (+4).
Как сообщалось, оккупанты жалуются, что украинские диверсанты минуют им дороги. Они нашли в прямом смысле "украинский след", а точнее – множество следов, ведущих туда и обратно.