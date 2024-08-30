Генштаб сообщил новости с фронта: где было горячее всего

За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 215 боевых столкновений.

Об этом сообщил Генштаб.

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия, в общей сложности произошло восемь боевых столкновений. Бои шли, в частности, в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении количество боевых столкновений в сутки составило 25. Силы обороны отражали атаки врага в районах Синьковки, Мясожаровки, Степной Новоселовки, Колесниковки и Лозовой.

На Лиманском направлении наши войска отразили 23 атаки противника в районах Твердохлебово, Чернещина, Дружелюбовка, Невское, Торское и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении Силами обороны отражены девять атак в районах Верхнекаменского и Выемки.

На Краматорском направлении украинские воины остановили 12 попыток противника прорвать оборону наших защитников в районе Клещиевки, Андреевки и Часов Яра Донецкой области.

Враг 21 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах Торецкого, Железного, Нелиповки и Сухой Балки.

На Покровском направлении наши защитники отразили 58 атак.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районах населенных пунктов Красногоровка, Константиновка и Георгиевка, где враг 38 раз пытался прорвать украинские оборонные позиции.

На Времевском направлении противник предпринял 17 попыток прорвать оборону наших войск в направлении Угледара, Константиновки и Водяного.

На Ореховском направлении произошло три боевых столкновения в районе Малой Токмачки и Роботино Запорожской области.

Один раз украинские подразделения вступили в бой с захватчиками на Приднепровском направлении.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, осуществляет диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ.

Наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, в том числе и в глубоком тылу.

Ранее Генштаб сообщил, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1200 человек. Также украинские воины обезвредили три танка, 23 боевых бронированных машины, 23 артиллерийских системы, одну РСЗО, средство ПВО, 84 БпЛА оперативно-тактического уровня, 57 автомобилей и две единицы специальной техники оккупантов.

Россияне штурмуют на Покровском направлении! Ситуация на фронте от Генштаба

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