Генштаб повідомив новини з фронту: де було найгарячіше

Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 215 бойових зіткнень.

Про це повідомив Генштаб.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії, загалом відбулося вісім бойових зіткнень. Бої точилися, зокрема, в районах населених пунктів Липці та Вовчанськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу склала 25. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Синьківки, М’ясожарівки, Степової Новоселівки, Колісниківки та Лозової.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 23 атаки противника в районах Твердохлібове, Чернещина, Дружелюбівка, Невське, Торське та в Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито дев’ять атак в районах Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку українські воїни зупинили 12 спроб противника прорвати оборону наших захисників в районі Кліщіївки, Андріївки та Часового Яру Донецької області.

Ворог 21 раз намагався вклинитися в нашу оборону на Торецькому напрямку в районах Торецька, Залізного, Неліпівки та Сухої Балки.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 58 атак.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати окупантів в районах населених пунктів Красногорівка, Костянтинівка та Георгіївка, де ворог 38 разів намагався прорвати українські оборонні позиції.

На Времівському напрямку противник здійснив 17 спроб прорвати оборону наших військ у напрямку Вугледара, Костянтинівки та Водяного.

На Оріхівському напрямку відбулось три бойових зіткнення в районі Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області.

Один раз українські підрозділи вступили в бій з загарбниками на Придніпровському напрямку.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ.

Наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, зокрема і в глибокому тилу.

Раніше Генштаб повідомив, що минулої доби втрати російських загарбників склали 1200 осіб. Також українські воїни знешкодили три танка, 23 бойових броньованих машини, 23 артилерійських системи, одну РСЗВ, засіб ППО, 84 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 57 автомобілів та дві одиниці спеціальної техніки окупантів.

Росіяни штурмують на Покровському напрямку! Ситуація на фронті від Генштабу

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