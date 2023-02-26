"Город разрывают взрывами": оккупанты с самого утра обстреливают Херсон

Сегодня, 26 февраля, с самого утра оккупанты обстреливают Херсон.

Об этом пишут в местных Телеграмм-каналах.

Местные отмечают, что в городе шумно и лучше не выходить на улицу. Самый сильный взрыв, как говорят горожане, раздался в обед.

"Город просто разрывают взрывами. Это уже третий день совсем нет покоя", — сказал житель Херсона Николай.

По данным ОВА, россияне за прошедшие сутки 78 раз обстреляли Херсонщину. В результате вражеских обстрелов погибли и получили ранения мирные жители.

Напомним, Херсон и вся деоккупированная часть области ежедневно из минометов, танков, ствольной и реактивной артиллерии обстреливает российская армия. Несмотря на все, в освобожденных населенных пунктах продолжаются стабилизационные мероприятия. На левобережье Херсона также раздаются взрывы — Силы обороны уничтожают склады боеприпасов, технику, живую силу и логистические пути войск РФ.

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