Гуманитарные коридоры 7 апреля: откуда и куда можно уехать

В Украине 7 апреля согласовано 10 гуманитарных коридоров.
Планы работы гуманитарных коридоров 7 апреля 2022 года:
Из Мариуполя в Запорожье: на собственном транспорте.
Из Бердянска в Запорожье: на собственном транспорте, а также будут отправлены автобусы из Запорожья.
Из Токмака в Запорожье: на собственном транспорте, а также отправлены автобусы для эвакуации.
Из города Энергодар в Запорожье: на собственном транспорте.
Из города Мелитополь в Запорожье: на собственном транспорте, а также отправлены автобусы для эвакуации.
Из города Северодонецк в Бахмут. Место собрания: проспект Химиков, 28.
Из города Лисичанск в Бахмут. Место собрания: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.
Из города Попасная в Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42
Из города Рубежное в Бахмут.
Из поселка Горное в город Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.
Эвакуация из городов Луганской области будет проводиться при соблюдении режима прекращения огня со стороны оккупационных войск.
Напомним, Верещук призвала эвакуироваться жителей трех областей.
Читайте также: