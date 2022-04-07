Гуманитарные коридоры 7 апреля: откуда и куда можно уехать

Гуманитарные коридоры 7 апреля: откуда и куда можно уехать

В Украине 7 апреля согласовано 10 гуманитарных коридоров.

Планы работы гуманитарных коридоров 7 апреля 2022 года:

Из Мариуполя в Запорожье: на собственном транспорте.

Из Бердянска в Запорожье: на собственном транспорте, а также будут отправлены автобусы из Запорожья.

Из Токмака в Запорожье: на собственном транспорте, а также отправлены автобусы для эвакуации.

Из города Энергодар в Запорожье: на собственном транспорте.

Из города Мелитополь в Запорожье: на собственном транспорте, а также отправлены автобусы для эвакуации.

Из города Северодонецк в Бахмут. Место собрания: проспект Химиков, 28.

Из города Лисичанск в Бахмут. Место собрания: РТИ, 40 лет Победы, ул. Сосюры, 324.

Из города Попасная в Бахмут. Место сбора: ул. Первомайская, 42

Из города Рубежное в Бахмут.

Из поселка Горное в город Бахмут. Место сбора: ул. Гагарина, 13.

Эвакуация из городов Луганской области будет проводиться при соблюдении режима прекращения огня со стороны оккупационных войск.

Напомним, Верещук призвала эвакуироваться жителей трех областей.

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