Гуманітарні коридори 7 квітня: звідки і куди можна виїхати

В Україні 7 квітня погоджено 10 гуманітарних коридорів.
Плани роботи гуманітарних коридорів 7 квітня 2022 року:
З Маріуполя до Запоріжжя: на власному транспорті.
З Бердянська до Запоріжжя: на власному транспорті, а також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя.
З міста Токмак до Запоріжжя: на власному транспорті, а також відправлені автобуси для евакуації.
З міста Енергодар до Запоріжжя: на власному транспорті.
З міста Мелітополь до Запоріжжя: на власному транспорті, а також відправлені автобуси для евакуації.
З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28.
З міста Лисичанськ до міста Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.
З міста Попасна до міста Бахмут. Місце зборів: вул. Первомайська, 42.
З міста Рубіжне до міста Бахмут.
З селища Гірське до міста Бахмут. Місце зборів: вул. Гагарина, 13.
Евакуація з міст Луганської області буде проводитись за умови дотримання режиму припинення вогню з боку окупаційних військ.
Нагадаємо, Верещук закликала евакуюватися мешканців трьох областей.
Читайте також: