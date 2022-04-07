Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Гуманітарні коридори 7 квітня: звідки і куди можна виїхати

Дата публікації
Перегляди
837
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Гуманітарні коридори 7 квітня: звідки і куди можна виїхати

Сергій Гайдай

В Україні 7 квітня погоджено 10 гуманітарних коридорів.

Плани роботи гуманітарних коридорів 7 квітня 2022 року:  

З Маріуполя до Запоріжжя: на власному транспорті.

З Бердянська до Запоріжжя: на власному транспорті, а також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя.  

З міста Токмак до Запоріжжя: на власному транспорті, а також відправлені автобуси для евакуації.

З міста Енергодар до Запоріжжя: на власному транспорті.  

З міста Мелітополь до Запоріжжя: на власному транспорті, а також відправлені автобуси для евакуації.

З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28.

З міста Лисичанськ до міста Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.

З міста Попасна до міста Бахмут. Місце зборів: вул. Первомайська, 42.

З міста Рубіжне до міста Бахмут.

З селища Гірське до міста Бахмут. Місце зборів: вул. Гагарина, 13.

Евакуація з міст Луганської області буде проводитись за умови дотримання режиму припинення вогню з боку окупаційних військ.

Нагадаємо, Верещук закликала евакуюватися мешканців трьох областей.

Читайте також:

Наступна публікація