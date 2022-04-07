Гуманітарні коридори 7 квітня: звідки і куди можна виїхати

Гуманітарні коридори 7 квітня: звідки і куди можна виїхати

В Україні 7 квітня погоджено 10 гуманітарних коридорів.

Плани роботи гуманітарних коридорів 7 квітня 2022 року:

З Маріуполя до Запоріжжя: на власному транспорті.

З Бердянська до Запоріжжя: на власному транспорті, а також будуть відправлені автобуси з міста Запоріжжя.

З міста Токмак до Запоріжжя: на власному транспорті, а також відправлені автобуси для евакуації.

З міста Енергодар до Запоріжжя: на власному транспорті.

З міста Мелітополь до Запоріжжя: на власному транспорті, а також відправлені автобуси для евакуації.

З міста Сєвєродонецьк до міста Бахмут. Місце зборів: проспект Хіміків, 28.

З міста Лисичанськ до міста Бахмут. Місце зборів: РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324.

З міста Попасна до міста Бахмут. Місце зборів: вул. Первомайська, 42.

З міста Рубіжне до міста Бахмут.

З селища Гірське до міста Бахмут. Місце зборів: вул. Гагарина, 13.

Евакуація з міст Луганської області буде проводитись за умови дотримання режиму припинення вогню з боку окупаційних військ.

Нагадаємо, Верещук закликала евакуюватися мешканців трьох областей.

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