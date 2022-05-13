Хакеры атаковали интернет-сеть Львовского городского совета

Хакеры 13 мая атаковали интернет-сеть Львовского городского совета. Над восстановлением систем и сервисов уже работают специалисты.
Детали о хакерской атаке в горсовете пообещали сообщить позже.
Об этом сообщил первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко.
"На интернет-сеть Львовского городского совета только что была нанесена хакерская атака. Специалисты мэрии вместе с киберполицией работают над восстановлением систем и сервисов. Детали позже", – говорится в сообщении.
Напомним, накануне хакеры из Anonymous сломали российский видеохостинг RuTube и заявили, что он пропал навсегда.
В то же время российские оккупанты блокируют доступ к Facebook и Instagram жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.
Читайте также: