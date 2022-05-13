Категория
Война
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Хакеры атаковали интернет-сеть Львовского городского совета

Дата публикации
Просмотры
560
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Хакеры атаковали интернет-сеть Львовского городского совета

Фото: Getty Images

Хакеры 13 мая атаковали интернет-сеть Львовского городского совета. Над восстановлением систем и сервисов уже работают специалисты.

Детали о хакерской атаке в горсовете пообещали сообщить позже.

Об этом сообщил первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко.

"На интернет-сеть Львовского городского совета только что была нанесена хакерская атака. Специалисты мэрии вместе с киберполицией работают над восстановлением систем и сервисов. Детали позже", – говорится в сообщении.

Напомним, накануне хакеры из Anonymous сломали российский видеохостинг RuTube и заявили, что он пропал навсегда.

В то же время российские оккупанты блокируют доступ к Facebook и Instagram жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Как украинским хакерам удалось "положить" RuTube – Никита Кныш

Как украинским хакерам удалось "положить" RuTube – Никита Кныш

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Следующая публикация