Хакеры атаковали интернет-сеть Львовского городского совета

Хакеры 13 мая атаковали интернет-сеть Львовского городского совета. Над восстановлением систем и сервисов уже работают специалисты.

Детали о хакерской атаке в горсовете пообещали сообщить позже.

Об этом сообщил первый заместитель мэра Львова Андрей Москаленко.

"На интернет-сеть Львовского городского совета только что была нанесена хакерская атака. Специалисты мэрии вместе с киберполицией работают над восстановлением систем и сервисов. Детали позже", – говорится в сообщении.

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Напомним, накануне хакеры из Anonymous сломали российский видеохостинг RuTube и заявили, что он пропал навсегда.

В то же время российские оккупанты блокируют доступ к Facebook и Instagram жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Как украинским хакерам удалось "положить" RuTube – Никита Кныш

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