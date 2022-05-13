Хакери атакували інтернет-мережу Львівської міської ради

Хакери 13 травня атакували інтернет-мережу Львівської міської ради. Над відновленням систем та сервісів уже працюють фахівці.

Деталі про хакерську атаку в міськраді пообіцяли повідомити згодом.

Про це повідомив перший заступник мера Львова Андрій Москаленко.

"На інтернет-мережу Львівської міської ради щойно було завдано хакерської атаки. Фахівці мерії разом з кіберполіцією працють над відновленням системи та сервісів. Деталі згодом", – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, напередодні хакери з Anonymous зламали російський відеохостинг RuTube та заявили, що він зник назавжди.

Водночас російські окупанти блокують доступ до Facebook та Instagram жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей.

Як українським хакерам вдалося "покласти" RuTube – Микита Книш

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