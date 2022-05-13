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Хакери атакували інтернет-мережу Львівської міської ради

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Хакери атакували інтернет-мережу Львівської міської ради

Фото: Getty Images

Хакери 13 травня атакували інтернет-мережу Львівської міської ради. Над відновленням систем та сервісів уже працюють фахівці.

Деталі про хакерську атаку в міськраді пообіцяли повідомити згодом.

Про це повідомив перший заступник мера Львова Андрій Москаленко.

"На інтернет-мережу Львівської міської ради щойно було завдано хакерської атаки. Фахівці мерії разом з кіберполіцією працють над відновленням системи та сервісів. Деталі згодом", – йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, напередодні хакери з Anonymous зламали російський відеохостинг RuTube та заявили, що він зник назавжди.

Водночас російські окупанти блокують доступ до Facebook та Instagram жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей.

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