Хакери атакували інтернет-мережу Львівської міської ради

Хакери 13 травня атакували інтернет-мережу Львівської міської ради. Над відновленням систем та сервісів уже працюють фахівці.
Деталі про хакерську атаку в міськраді пообіцяли повідомити згодом.
Про це повідомив перший заступник мера Львова Андрій Москаленко.
"На інтернет-мережу Львівської міської ради щойно було завдано хакерської атаки. Фахівці мерії разом з кіберполіцією працють над відновленням системи та сервісів. Деталі згодом", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, напередодні хакери з Anonymous зламали російський відеохостинг RuTube та заявили, що він зник назавжди.
Водночас російські окупанти блокують доступ до Facebook та Instagram жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей.
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