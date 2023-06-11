Игнат ответил, откуда Telegram-каналы узнают о вылетах ракет и беспилотников

Кто ведет те Telegram-каналы и как они получают информацию, в Воздушных силах затрудняются ответить.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что информацию для Telegram-каналов, отслеживающих движение ракет и шахедов, получают от собственных анонимных источников.

Об этом пресс-секретарь Воздушных сил рассказал в интервью для "УП".

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"Очевидно, что кто-то им дает. А кто им дает? Те, кто имеют доступ...Не только Воздушные силы имеют доступ, все Силы обороны имеют доступ, потому что воздушную обстановку отслеживают во всех Силах обороны. Информация оперативно поставляется из наших систем к разным пунктам, опорным пунктам, которые есть у нас на фронте. Включая бригады, рот и так далее доводится информация. Они отслеживают", — пояснил он.

По его словам, есть система "Вираж-планшет", которая показывает авторам телеграмм-каналам воздушную обстановку, также есть информация от руководителей военных местных областных администраций и на пунктах управления Воздушных сил.

Впрочем, на вопросы журналисты, кто ведет те Telegram-каналы и как они получают информацию, в Воздушных силах затрудняются ответить.

Напомним, ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнат объяснил, почему Россия массированно атаковала Киев в течение мая. Читайте об этом ЗДЕСЬ.

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