Ирина Федишин приобрела машину для ВСУ – видео

Певица Ирина Федишин приобрела машину для Вооруженных Сил Украины.

Артистка рассказала, что это ей удалось сделать благодаря средствам от монетизации ее видеоработ на YouTube. В частности, за песню "Буча", которая собрала более 4,7 млн просмотров.

Номерные знаки у автомобиля символические — "ЗА БУЧУ".

Кроме того, исполнительница сообщила, что приостанавливает аккумуляцию средств на счета благотворительного фонда и теперь будет собирать деньги самостоятельно с благотворительных концертов, которые будут проходить в том числе и в Европе.

"Все средства, которые будут собраны — будут переданы на ВСУ. За все время удалось собрать 1 300 000 грн. За эти средства куплено более 500 пар обуви, квадракоптеры, тепловизоры, шлемы, бронежилеты и многое другое. Итого мы помогли более 1000 военнослужащим ", – поделилась знаменитость.

Также Федишин пригласила поклонников на благотворительный концерт в испанском городе Валенсия, который состоится 22 мая: "Мечтаю, чтобы следующий автомобиль был с номерами "Валенсия".

Артистка обратилась к организаторам концертов в Европе, заявив, что готова выступать без гонорарной части, а все средства от концерта отдавать в помощь ВСУ.

Напомним, на днях Ирина Федишин оказалась в центре громкого скандала. Артистка назвала представителей ЛГБТ-сообщества грешниками.

Трактор, подарки маме, благотворительность: дети рассказали, на что потратили бы миллион гривен

Читайте также: