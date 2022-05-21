Ірина Федишин придбала машину для ЗСУ – відео

Співачка Ірина Федишин придбала машину для Збройних сил України.

Артистка розповіла, що це їй вдалося зробили завдяки коштам від монетизації її відеоробіт на YouTube. Зокрема, за пісню "Буча", яка зібрала понад 4,7 млн переглядів.

Номерні знаки у автівки символічні – "ЗА БУЧУ".

Крім того, виконавиця повідомила, що призупиняє акумуляцію коштів на рахунки благодійного фонду і відтепер збиратиме кошти самостійно з благодійних концертів, які відбуватимуться у тому числі і в Європі.

"Усі кошти, які будуть зібрані - будуть передані на ЗСУ. За весь час вдалося зібрати 1 300 000 грн. За ці кошти куплено понад 500 пар взуття, квадракоптери, тепловізори, шоломи, бронежилети та багато чого іншого. Разом ми допомогли понад 1000 військовослужбовцям", – поділилася знаменитість.

Також Федишин запросила прихильників на благодійний концерт в іспанському місті Валенсія, який відбудеться 22 травня: "Мрію, щоб наступне авто було з номерами "Валенсія".

Артистка звернулася до організаторів концертів у Європі, заявивши, що готова виступати без гонорарної частини, а усі кошти від концерту віддавати на допомогу ЗСУ.

Нагадаємо, днями Ірина Федишин опинилася у центрі гучного скандалу. Артистка назвала представників ЛГБТ-спільноти грішниками.

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