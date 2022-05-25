Истребители поднялись в небо над Винницей, чтобы проститься с погибшими пилотами

Истребители поднялись в небо над Винницей, чтобы проститься с погибшими пилотами

В Виннице простились с двумя летчиками, погибшими на Востоке Украины.

Их СУ-24 рашисты сбили вблизи поселка Липовое Донецкой области, говорится в ТСН.

37-летний пилот Игорь Хмара и 30-летний штурман Илья Негара не успели катапультироваться. Проститься с летчиками пришли сотни горожан. В память о них в небо поднялась пара истребителей штурмовой авиации.

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Военные служили в 7-й бригаде тактической авиации. Итого совершили 14 боевых вылетов, уничтожили не один десяток вражеской техники. Оба стали кавалерами ордена «За мужество» ІІІ степени.

«С детства, с крохи всю жизнь мечтал стать пилотом. Он жил небом, для него это была его стихия. Два хороших мальчика, 13 и 8 лет, оставшиеся без отца, очень тяжело переживающие эту потерю», — говорит крестная мать погибшего летчика Людмила.

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