Винищувачі піднялись у небо над Вінницею, щоб проститись із загиблими пілотами

У Вінниці попрощалися з двома льотчиками, які загинули на Сході України.
Їхній СУ-24 рашисти збили поблизу селища Липове на Донеччині, йдеться в ТСН.
37-річний пілот Ігор Хмара та 30-річний штурман Ілля Негара не встигли катапультуватися. Попрощатися з льотчиками прийшли сотні містян. У пам'ять про них у небо здійнялася пара винищувачів штурмової авіації.
Військові служили в 7 бригаді тактичної авіації. Разом здійснили 14 бойових вильотів, знищили не один десяток ворожої техніки. Обидва стали кавалерами ордена «За мужність» ІІІ ступеня.
«Змлечку, з малесенького все життя мріяв стати пілотом. Він жив небом, для нього це була його стихія. Два гарних хлопчика, 13 і 8 років, які залишились без батька, які дуже важко переживають цю втрату», - каже хрещена мати загиблого льотчика Людмила.
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