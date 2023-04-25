Кабмин согласовал тарифы на электроэнергию для населения на май

30 апреля должен был закончиться специальный период по льготным ценам на электроэнергию.

В Раде согласовали действие механизма специальных обязанностей (ПСО) на рынке электроэнергии, которым регулируется тариф на электричество для населения, до 31 мая.

Соответствующее заявление сделал премьер-министр Денис Шмигаль на заседании правительства.

"Правительство продолжает льготную цену на электроэнергию для населения еще на один месяц", – сказал он.

Отметим, что действующие тарифы на электроэнергию для домохозяйств действовали до 30 апреля этого года. Сейчас для индивидуальных бытовых потребителей тариф составляет 1,44 гривны за киловатт-час при потреблении до 250 киловатт и 1,68 гривен – при потреблении более 250 киловатт-часов в месяц.

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В конце декабря 2020 года Кабинет министров отменил льготную цену на электроэнергию для населения — 90 копеек за 1 кВт-ч при потреблении до 100 кВт-ч — с 1 января по конец марта 2021 года и установил ее на уровне 1,68 грн за 1 кВт-ч. ч. на весь потребленный объем.

Ранее Кабинет Министров Украины продлил действие механизма возложения специальных обязанностей (ПСО) на рынке электроэнергии, которым регулируется тариф на электричество для населения до 30 апреля.

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