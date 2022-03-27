Как помочь ребенку преодолеть переезды: простые советы

Проговорите правила поведения в пути.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины разъясняет, как обращаться с детьми в пути во время войны.

Об этом Центр противодействия дезинформации пишет в сообщении в Telegram-канале.

7 советов, как помочь ребенку преодолеть принудительное перемещение:

Проговорите, по возможности, куда вы едете и почему. Озвучивайте станции во время дороги. Это поможет ребенку почувствовать, что ситуация находится под контролем.

Предложите взять в дорогу любимую игрушку, вещь, предмет. Любимые вещи придают ощущение связи с домом, это успокаивает.

Проговорите правила поведения в пути (на блокпостах вести себя тихо, не выглядывать из окон и ни в коем случае не выходить из машины/автобуса).

Важно время от времени спрашивать, хочет ли ребенок есть, пить, в туалет.

Научите ребенка проговаривать эмоции звуками и через тело. Например, вытащить руки, сжать кулаки, крепко зажмуриться от злости.

Помогайте овладевать усталостью. Чтобы переключить внимание, предложите ребенку поиграть в игры

Заботьтесь о себе. Забота о себе – это забота и о ваших детях.

Напомним, что один месяц войны в Украине повлек за собой перемещение 4,3 миллиона детей, что составляет более половины детского населения страны (7,5 миллиона). В эти данные входит более 1,8 миллиона детей, переехавших в соседние страны как беженцы, и 2,5 миллиона тех, кто сейчас являются внутренне перемещенными лицами внутри Украины.

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