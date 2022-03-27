Як допомогти дитині подолати переїзди: прості поради

Проговоріть правила поведінки в дорозі.

Центр протидії дезінформації при РНБО України роз'яснює, як поводитись з дітьми у дорозі під час війни.

Про це Центр протидії дезінформації пише у повідомленні у Telegram-каналі.

7 порад, як допомогти дитині здолати примусове переміщення:

Проговоріть, за можливості, куди ви їдете та чому. Озвучуйте станції під час дороги. Це допоможе дитині відчути, що ситуація під контролем.

Запропонуйте взяти в дорогу улюблену іграшку, річ, предмет. Улюблені речі надають відчуття зв’язку з домом, це заспокоює.

Проговоріть правила поведінки в дорозі (на блокпостах поводитися тихо, не визирати з вікон і у жодному випадку не виходити з машини/автобусу).

Важливо час від часу запитувати, чи хоче дитина їсти, пити, в туалет.

Навчіть дитину проговорювати емоції звуками та через тіло. Наприклад, витягнути руки, стиснути кулаки, міцно заплющити очі від злості.

Допомагайте опановувати втому. Щоб перемкнути увагу, запропонуйте дитині пограти в ігри

Дбайте про себе. Турбота про себе – це турбота і про ваших дітей.

Нагадаємо, що один місяць війни в Україні спричинив переміщення 4,3 мільйона дітей, що складає понад половину дитячого населення країни (7,5 мільйона). В ці дані входить більше ніж 1,8 мільйона дітей, які переїхали в сусідні країни як біженці, і 2,5 мільйона тих, хто зараз є внутрішньо переміщеними особами всередині України.

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