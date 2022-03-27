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Президент надав звання Героя України 15 мужнім захисникам країни

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Президент надав звання Героя України 15 мужнім захисникам країни

Офіс Президента України

Деяким це почесне звання присвоєно посмертно.

Президент України Володимир Зеленський своїм указом №179/2022 вирішив присвоїти звання Герой України.

Про це пише Генштаб ЗСУ у повідомленні у соціальній мережі Facebook. 

"Про присвоєння звання Герой України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі", - йдеться у повідомленні. 

Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка”:

  • Корнійчуку Богдану Сергійовичу – лейтенанту (посмертно);
  • Кулику Сергію Григоровичу – штаб-сержанту (посмертно);
  • Максишку Денису Костянтиновичу – старшому лейтенанту (посмертно). 

Присвоїти звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”

  • Бондарю Владиславу Юрійовичу – старшому лейтенанту;
  • Барановському Сергію Анатолійовичу – полковнику;
  • Бурковському Сергію Вікторовичу – підполковнику;
  • Голішевському Івану Леонідовичу – підполковнику;
  • Гришаку Роману Геннадійовичу – штаб-сержанту;
  • Гуралю Віталію Олеговичу – капітану;
  • Дикуну Ігорю Володимировичу – молодшому лейтенанту;
  • Дрогомирецькому Роману Юрійовичу – капітану;
  • Кравченку  Артуру Андрійовичу – старшому лейтенанту;
  • Любарцю Миколі Олександровичу – капітану;
  • Михайлюку Юрію Володимировичу – капітану;
  • Шматалюку Євгену Вікторовичу – майору.

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