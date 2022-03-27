Президент надав звання Героя України 15 мужнім захисникам країни

Деяким це почесне звання присвоєно посмертно.

Президент України Володимир Зеленський своїм указом №179/2022 вирішив присвоїти звання Герой України.

Про це пише Генштаб ЗСУ у повідомленні у соціальній мережі Facebook.

"Про присвоєння звання Герой України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі", - йдеться у повідомленні.

Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка”:

Корнійчуку Богдану Сергійовичу – лейтенанту (посмертно);

Кулику Сергію Григоровичу – штаб-сержанту (посмертно);

Максишку Денису Костянтиновичу – старшому лейтенанту (посмертно).

Присвоїти звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”

Бондарю Владиславу Юрійовичу – старшому лейтенанту;

Барановському Сергію Анатолійовичу – полковнику;

Бурковському Сергію Вікторовичу – підполковнику;

Голішевському Івану Леонідовичу – підполковнику;

Гришаку Роману Геннадійовичу – штаб-сержанту;

Гуралю Віталію Олеговичу – капітану;

Дикуну Ігорю Володимировичу – молодшому лейтенанту;

Дрогомирецькому Роману Юрійовичу – капітану;

Кравченку Артуру Андрійовичу – старшому лейтенанту;

Любарцю Миколі Олександровичу – капітану;

Михайлюку Юрію Володимировичу – капітану;

Шматалюку Євгену Вікторовичу – майору.

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