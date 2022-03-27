Президент надав звання Героя України 15 мужнім захисникам країни

Деяким це почесне звання присвоєно посмертно.
Президент України Володимир Зеленський своїм указом №179/2022 вирішив присвоїти звання Герой України.
Про це пише Генштаб ЗСУ у повідомленні у соціальній мережі Facebook.
"Про присвоєння звання Герой України за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі", - йдеться у повідомленні.
Присвоїти звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка”:
- Корнійчуку Богдану Сергійовичу – лейтенанту (посмертно);
- Кулику Сергію Григоровичу – штаб-сержанту (посмертно);
- Максишку Денису Костянтиновичу – старшому лейтенанту (посмертно).
Присвоїти звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”
- Бондарю Владиславу Юрійовичу – старшому лейтенанту;
- Барановському Сергію Анатолійовичу – полковнику;
- Бурковському Сергію Вікторовичу – підполковнику;
- Голішевському Івану Леонідовичу – підполковнику;
- Гришаку Роману Геннадійовичу – штаб-сержанту;
- Гуралю Віталію Олеговичу – капітану;
- Дикуну Ігорю Володимировичу – молодшому лейтенанту;
- Дрогомирецькому Роману Юрійовичу – капітану;
- Кравченку Артуру Андрійовичу – старшому лейтенанту;
- Любарцю Миколі Олександровичу – капітану;
- Михайлюку Юрію Володимировичу – капітану;
- Шматалюку Євгену Вікторовичу – майору.
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