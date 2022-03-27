Білий фосфор: перша допомога при ураженні

У воді фосфор не горить.

Центр протидії дезінформації при РНБО України застерігає, що білий фосфор при потраплянні на шкіру викликає хімічні опіки.

Про це Центр протидії дезінформації пише у повідомленні у Telegram-каналі.

Смертельна доза — 0,05-0,15 г.

Радіус ураження — до 150 метрів.

ТСН.ua

Перша допомога під час ураження білим фосфором

Не торкайтеся руками частинок фосфору на шкірі або на одязі.

Потрібно рясно поливати або змочувати водою шкіру та одяг там, де є краплі фосфору.

Одяг краще знімати прямо у воді або рясно поливайте уражені ділянки водою.

У воді фосфор не горить.

На рану бажано також накласти вологу пов'язку змочену содовим розчином.

В жодному разі не використовуйте вату і перекис водню.

Якщо людина, яка отримала фосфорні опіки, перебуває у свідомості, їй потрібно дати знеболювальні та заспокійливі препарати.

При горінні фосфор також виділяє отруйні пари. Для виведення токсичних речовин з організму потрібно вжити сорбент.

Пийте багато води, також можна вживати молоко та лужну негазовану воду.

ТСН.ua

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