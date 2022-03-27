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Білий фосфор: перша допомога при ураженні

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Білий фосфор: перша допомога при ураженні

Фото: фотокореспондент ITV Олег Гриб

У воді фосфор не горить.

Центр протидії дезінформації при РНБО України застерігає, що білий фосфор при потраплянні на шкіру викликає хімічні опіки. 

Про це Центр протидії дезінформації пише у повідомленні у Telegram-каналі. 

  • Смертельна доза — 0,05-0,15 г. 
  • Радіус ураження — до 150 метрів.
© ТСН.ua
ТСН.ua

Перша допомога під час ураження білим фосфором

  • Не торкайтеся руками частинок фосфору на шкірі або на одязі.
  • Потрібно рясно поливати або змочувати водою шкіру та одяг там, де є краплі фосфору.
  • Одяг краще знімати прямо у воді або рясно поливайте уражені ділянки водою.
  • У воді фосфор не горить.
  • На рану бажано також накласти вологу пов'язку змочену содовим розчином.
  • В жодному разі не використовуйте вату і перекис водню.
  • Якщо людина, яка отримала фосфорні опіки, перебуває у свідомості, їй потрібно дати знеболювальні та заспокійливі препарати.
  • При горінні фосфор також виділяє отруйні пари. Для виведення токсичних речовин з організму потрібно вжити сорбент.
  • Пийте багато води, також можна вживати молоко та лужну негазовану воду. 
© ТСН.ua
ТСН.ua

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