Білий фосфор: перша допомога при ураженні

У воді фосфор не горить.
Центр протидії дезінформації при РНБО України застерігає, що білий фосфор при потраплянні на шкіру викликає хімічні опіки.
Про це Центр протидії дезінформації пише у повідомленні у Telegram-каналі.
- Смертельна доза — 0,05-0,15 г.
- Радіус ураження — до 150 метрів.
Перша допомога під час ураження білим фосфором
- Не торкайтеся руками частинок фосфору на шкірі або на одязі.
- Потрібно рясно поливати або змочувати водою шкіру та одяг там, де є краплі фосфору.
- Одяг краще знімати прямо у воді або рясно поливайте уражені ділянки водою.
- У воді фосфор не горить.
- На рану бажано також накласти вологу пов'язку змочену содовим розчином.
- В жодному разі не використовуйте вату і перекис водню.
- Якщо людина, яка отримала фосфорні опіки, перебуває у свідомості, їй потрібно дати знеболювальні та заспокійливі препарати.
- При горінні фосфор також виділяє отруйні пари. Для виведення токсичних речовин з організму потрібно вжити сорбент.
- Пийте багато води, також можна вживати молоко та лужну негазовану воду.
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