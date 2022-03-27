Белый фосфор: первая помощь при поражении

В воде фосфор не горит.
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предостерегает, что белый фосфор при попадании на кожу вызывает химические ожоги.
Об этом Центр противодействия дезинформации пишет в сообщении в Telegram-канале.
- Смертельная доза – 0,05-0,15 г.
- Радиус поражения – до 150 метров.
Первая помощь при поражении белым фосфором
- Не касайтесь руками частиц фосфора на коже или на одежде.
- Нужно обильно поливать или смачивать водой кожу и одежду там, где есть капли фосфора.
- Одежду лучше снимать прямо в воде или обильно поливайте пораженные участки водой.
- В воде фосфор не горит.
- На рану желательно также наложить влажную повязку, смоченную содовым раствором.
- Ни в коем случае не используйте вату и перекись водорода.
- Если человек, получивший фосфорные ожоги, находится в сознании, ему нужно дать обезболивающие и успокаивающие препараты.
- При горении фосфор также выделяет ядовитые пары. Для выведения токсичных веществ из организма следует применить сорбент.
- Пейте много воды, также можно использовать молоко и щелочную негазированную воду.
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