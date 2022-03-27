Белый фосфор: первая помощь при поражении

В воде фосфор не горит.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предостерегает, что белый фосфор при попадании на кожу вызывает химические ожоги.

Об этом Центр противодействия дезинформации пишет в сообщении в Telegram-канале.

Смертельная доза – 0,05-0,15 г.

Радиус поражения – до 150 метров.

ТСН.ua

Первая помощь при поражении белым фосфором

Не касайтесь руками частиц фосфора на коже или на одежде.

Нужно обильно поливать или смачивать водой кожу и одежду там, где есть капли фосфора.

Одежду лучше снимать прямо в воде или обильно поливайте пораженные участки водой.

В воде фосфор не горит.

На рану желательно также наложить влажную повязку, смоченную содовым раствором.

Ни в коем случае не используйте вату и перекись водорода.

Если человек, получивший фосфорные ожоги, находится в сознании, ему нужно дать обезболивающие и успокаивающие препараты.

При горении фосфор также выделяет ядовитые пары. Для выведения токсичных веществ из организма следует применить сорбент.

Пейте много воды, также можно использовать молоко и щелочную негазированную воду.

ТСН.ua

Читайте также:

Российские оккупанты использовали фосфорные бомбы – какие последствия

Как сообщалось:

Также вам может быть интересно: