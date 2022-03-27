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Белый фосфор: первая помощь при поражении

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Белый фосфор: первая помощь при поражении

Фото: фотокорреспондент ITV Олег Гриб

В воде фосфор не горит.

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины предостерегает, что белый фосфор при попадании на кожу вызывает химические ожоги.

Об этом Центр противодействия дезинформации пишет в сообщении в Telegram-канале.

  • Смертельная доза – 0,05-0,15 г.
  • Радиус поражения – до 150 метров.
© ТСН.ua
ТСН.ua

Первая помощь при поражении белым фосфором

  • Не касайтесь руками частиц фосфора на коже или на одежде.
  • Нужно обильно поливать или смачивать водой кожу и одежду там, где есть капли фосфора.
  • Одежду лучше снимать прямо в воде или обильно поливайте пораженные участки водой.
  • В воде фосфор не горит.
  • На рану желательно также наложить влажную повязку, смоченную содовым раствором.
  • Ни в коем случае не используйте вату и перекись водорода.
  • Если человек, получивший фосфорные ожоги, находится в сознании, ему нужно дать обезболивающие и успокаивающие препараты.
  • При горении фосфор также выделяет ядовитые пары. Для выведения токсичных веществ из организма следует применить сорбент.
  • Пейте много воды, также можно использовать молоко и щелочную негазированную воду.
© ТСН.ua
ТСН.ua

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