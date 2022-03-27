Главные фейки, манипуляции и дезинформации, которые враг использовал 26 марта: список

Главные фейки, манипуляции и дезинформации, которые враг использовал 26 марта: список

Оккупационные "власти" города Мелитополь Запорожской области пытаются провести проплаченный митинг.

Сотрудники Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных «вбросов», которые враг продуцировал в течение 26 марта 2022 года.

Об этом Центр противодействия дезинформации пишет в сообщении в Telegram-канале.

В немецкоязычных медиа несколько последних недель есть тенденция распространения ложных пророссийских нарративов об украинском "наци-батальоне Азов". Предостерегаем: это манипуляция.

Пропагандистские СМИ РФ пытаются произвести замену лозунга "нет войне!", используемого оппозиционными силами, маркируя его как нацистский. Это – манипуляция.

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Оккупационные "власти" города Мелитополь Запорожской области пытаются провести проплаченный митинг в поддержку России, чтобы показать "патриотическую" позицию местных жителей. Это тоже манипуляция.

Министерство обороны РФ официально заявило, что "неонацисты планируют взорвать Хаджибеевскую дамбу в Одессе". Это – фейк!

"Остановим инфотеррор!", — говорится в сообщении.

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