Когда ПРО закроет Николаев – ответ эксперта

Олег Жданов советует, если не хватает сил терпеть обстрелы, стоит уехать хотя бы временно в более безопасное место.

Местные жители Николаева говорят, что уже очень устали от ночных обстрелов, от ЗРК С-300, которые бьют так сильно, что люди гибнут и разрушается гражданская инфраструктура, сил уже просто нет терпеть каждую ночь этот ад.

В связи с этим военный эксперт Олег Жданов на своем YouTube-канале посоветовал уехать хотя бы временно в более безопасное место.

Отвечая на вопрос, когда дадут ПРО в Николаев, Жданов отметил: "Что я вам могу сказать, уезжайте. Если у вас не хватает сил терпеть, выезжайте в более безопасное место. Об этом уже говорилось давно. Не можем мы ускорить эти процессы получения комплексов IRIS -T или NASAMS. С Patriot там вообще проблема даже с эксплуатацией, я не говорю уже о передаче, насколько это будет сложно. Потерпите еще немного, я думаю, эти поступающие комплексы будут распределяться в зависимости от ситуации на линии фронта".

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По мнению военного эксперта, возможно даже Вооруженные силы Украины быстрее ликвидируют плацдарм на правом берегу, и тогда расстояние до Николаева увеличится и обстрелы могут уменьшиться, как это сегодня, например, наблюдается в Харькове, когда российские войска были отодвинуты от города, и общее количество обстрелов достаточно сильно снизилось.

"А так, если не хватает терпения, выезжайте хотя бы временно на более безопасное расстояние, в более безопасное место. Это война…", — подытожил Жданов.

Напомним, Олег Жданов рассказал, сможет ли Россия ракетами массированно обстрелять критическую инфраструктуру Украины.

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