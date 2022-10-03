Коли ПРО закриє Миколаїв – відповідь експерта

Олег Жданов радить, якщо не вистачає сил терпіти обстріли, варто виїхати хоча б тимчасово до безпечнішого місця.

Мешканці Миколаєва кажуть, що дуже вже втомилися від нічних обстрілів, від ЗРК С-300, які б'ють так сильно, що люди гинуть, і руйнується цивільна інфраструктура, сил вже просто немає терпіти щоночі це пекло.

У зв'язку з цим військовий експерт Олег Жданов на своєму YouTube-каналі порадив виїхати хоча б тимчасово до безпечнішого місця.

Відповідаючи на запитання, коли дадуть ПРО в Миколаїв, Жданов зазначив: "Що я вам можу сказати, їдьте. Якщо у вас не вистачає сил терпіти, виїжджайте у безпечніше місце. Про це вже говорилося давно. Не можемо ми прискорити ці процеси отримання комплексів IRIS-T чи NASAMS. З Patriot там взагалі проблема навіть з експлуатацією, я не кажу вже про передавання, наскільки це буде складно. Потерпіть ще трохи, я думаю, ці комплекси, які надходитимуть, розподілятимуться залежно від ситуації на лінії фронту".

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На думку військового експерта, можливо, навіть Збройні сили України швидше ліквідують плацдарм на правому березі, і тоді відстань до Миколаєва збільшиться і обстріли можуть зменшитися, як це сьогодні, наприклад, спостерігається в Харкові, коли російські війська були відсунуті від міста, і загальна кількість обстрілів доволі сильно знизилася.

"А так, якщо не вистачає терпіння, виїжджайте хоча б тимчасово на безпечнішу відстань, у безпечніше місце. Це війна…" - підсумував Жданов.

Нагадаємо, Олег Жданов розповів, чи зможе Росія ракетами масовано обстріляти критичну інфраструктуру України.

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