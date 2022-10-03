Наталія Могилевська отримала почесну нагороду від українських військових

Співачка Наталія Могилевська під час війни давала багато концертів для українських військовослужбовців.

На одному зі своїх виступів Наталія Могилевська отримала неочікувану відзнаку від бійців ЗСУ. У такий спосіб військові подякували співачці за її допомогу та підтримку української армії.

Відео із моментом вручення Могилевська поділилася на своїй сторінці в Instagram. Наталія не стримала емоцій та із щасливою посмішкою похизувалася нагрудним знаком на своєму жакеті.

"Я була дуже здивована! Ця відзнака для мене багато значить! Я вдячна, мої дорогі, за вашу героїчну роботу. Бажаю всім нам перемоги! Надзвичайно щаслива, що змогла стати корисною для України і для вас", - написала виконавиця.

Шанувальники співачки привітали її із ще однією почесною нагородою у коментарях під відео.

Дуже пишаємося тобою!

Наталія, ви наша гордість!

Ви - неймовірна!

Нагадаємо, раніше Наталія Могилевська показала, який неочікуваний подарунок для неї підготували бійці ЗСУ після концерту.

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