Секретный бункер Черчилля открыли для посетителей: отсюда атаковали корабли Гитлера

Первые посетители в бункере Фен-Бей

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С пятницы, 13 ноября, в Великобритании для широкой публики открылся уникальный командный бункер времён Второй мировой войны, построенный по приказу Уинстона Черчилля. Скрытый на глубине четырех метров в белых скалах Дувра, он был важным элементом британской береговой обороны и обеспечивал управление артиллерийской батареей, которая атаковала немецкие корабли в проливе Ла-Манш.

Об этом сообщает The Guardian.

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Объект под названием Fan Bay (Фен-Бей) десятилетиями оставался засекреченным. Попасть в него можно было только через специальный люк посреди поля. Теперь Национальный траст Великобритании (National Trust) открывает его для посетителей в рамках организованных экскурсий.

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Бункер Черчилля стал технологическим центром британской обороны

История создания командного пункта напрямую связана с Уинстоном Черчиллем. Летом 1940 года, вскоре после знаменитой речи о готовности Британии сражаться на пляжах, он посетил побережье графства Кент и был обеспокоен тем, что немецкие корабли могут беспрепятственно проходить через Дуврский пролив.

Сам Дувр в то время находился под угрозой регулярных обстрелов со стороны немецкой артиллерии, расположившейся на оккупированном французском побережье.

В июле 1940 года Черчилль приказал усилить оборону пролива, уничтожить вражеские артиллерийские позиции и обеспечить превосходство британских орудий. Он требовал использовать самые современные на тот момент технологии и лично контролировал строительство укреплений, получая еженедельные отчеты о ходе работ.

Артиллерийские установки удалось подготовить за 100 дней, а ещё через 64 дня завершили строительство подземного командного пункта. Местные жители даже называли эти пушки «любимцами Черчилля».

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Главной особенностью бункера был планшетный зал, который фактически выполнял роль командного центра артиллерийской батареи. Здесь размещалась первая наземная компьютеризированная система наведения, предназначенная для определения координат движущихся кораблей и расчета места, где они будут находиться в момент падения снарядов.

Основой системы был электромеханический компьютер высотой около 1,8 метра — пушечный пульт. Он обрабатывал информацию и передавал команды артиллерийским расчетам, позволяя более точно вести огонь по вражеским кораблям.

По словам руководителя археологического проекта Джона Баркера, который исследовал этот объект для National Trust, это была не обычная карта с фишками, как часто показывают в военных фильмах, а действительно передовая электромеханическая вычислительная система, уникальная для своего времени.

На секретном объекте сохранились следы Второй мировой войны

После окончания войны бункер по-прежнему оставался засекреченным. В 1957 году его законсервировали, а компьютерное оборудование намеренно уничтожили, чтобы оно не попало в руки потенциального противника. Ввиду военного значения объекта информация о нём не разглашалась вплоть до 1981 года.

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Повторно открыть бункер удалось лишь в 2017 году, когда туда впервые после десятилетий забвения спустилась археологическая команда во главе с Баркером.

Исследователь сравнил свои впечатления от открытия с ощущениями человека, попавшего в гробницу Тутанхамона: после длительного изучения документов о людях, которые здесь служили, он вдруг оказался прямо в их рабочем помещении.

Планшетный зал решили не реконструировать, а законсервировать в состоянии, максимально приближенном к тому, в котором его обнаружили археологи. Внутри остались старые газеты, обувь, служебные объявления и другие предметы, которыми пользовались военные. На стенах и полу до сих пор заметны следы поспешной прокладки кабелей.

По оценкам исследователей, одновременно в командном помещении могли работать до десяти человек. При этом имена большинства из них до сих пор неизвестны. Среди тех, чья служба удалось документально подтвердить, — актёр Уоллас Итон, который впоследствии сыграл сенатора Лудикруса Секстуса в британском комедийном сериале «Вверх, Помпеи!».

Исследователи надеются, что открытие объекта для посетителей поможет найти родственников других военнослужащих, работавших в Фен-Бэй, и получить новые сведения о функционировании уникальной системы управления артиллерией.

В National Trust отмечают, что сохранившийся бункер даёт редкую возможность увидеть малоизвестную страницу британской военной истории не через воссозданные декорации, а непосредственно в помещении, где во время войны принимались решения, от которых зависела оборона Дувра и пролива Ла-Манш.

Напомним, что австралийский бизнесмен Ник Галик приобрел у правительства США выведенный из эксплуатации ракетно-ядерный шахтный комплекс времен Холодной войны за более чем 10 миллионов долларов. В переоборудованном объекте он планирует разместить центр обработки данных с искусственным интеллектом.

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