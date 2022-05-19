Легкомысленно говорить, что война закончится в мае, — Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что ситуация на фронте будет зависеть от того, как западные партнеры будут поставлять Украине оружие.

Он отмечает, что государство-агрессор Россия не так слабо, "как бы нам хотелось". Кроме того, говорить об окончании войны уже в этом месяце легкомысленно.

Об этом Данилов сказал в интервью "Новому времени".

"Те люди, которые говорят, что война закончится в мае или через неделю — легкомысленны. Это очень тяжелый и многокомпонентный процесс, а помощь наших партнеров оружием является ключевым на сегодняшний день моментом определения ситуации. В зависимости от того, что и в какие сроки будет снабжаться, весы будут шататься то в одну, то в другую сторону", — подчеркнул секретарь СНБО.

По его словам, в настоящее время достигнут определенный паритет. Армии российских оккупантов очень сложно продвигаться дальше на территорию Украины. Именно поэтому захватчики начали привлекать к ведению боевых действий подводные лодки, флот и другие военные компоненты.

"Но я обращаю внимание: то, что касается самолетов, стратегической авиации, то, что касается бомбардировки нашей территории ракетами, обладающими очень мощными впечатляющими способностями, все это продолжает работать по нас почти каждый день", — отметил Данилов.

Напомним, Зеленский предлагает продлить военное положение в Украине еще на 90 дней – до 23 августа. Кроме того, глава государства предлагает ВР продлить всеобщую мобилизацию в Украине на тот же срок. В настоящее время проекты законов о продлении действия военного положения и мобилизации направлены на рассмотрение комитета ВР.

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