Легковажно говорити, що війна закінчиться у травні, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що ситуація на фронті буде залежати від того, як західні партнери постачатимуть Україні зброю.

Він наголошує, що держава-агресорка Росія не така слабка, "як би нам хотілося". Крім того, говорити про закінчення війни вже цього місяця легковажно.

Про це Данілов сказав в інтерв'ю "Новое время".

"Ті люди, які кажуть, що війна закінчиться в травні, або через тиждень - легковажні. Це дуже важкий та багатокомпонентний процес, а допомога наших партнерів зброєю є ключовим на сьогодні моментом визначення ситуації. В залежності від того, що і в які терміни буде постачатися, терези будуть хитатися то в один, то в інший бік", - наголосив секретар РНБО.

За його словами, наразі досягнуто певного паритету. Армії російських окупантів дуже складно просуватися далі на територію України. Саме тому, загарбники почали залучати до ведення бойових дій підводні човни, флот та інші військові компоненти.

"Але я звертаю увагу: те, що стосується літаків, стратегічної авіації, те, що стосується бомбардування нашої території ракетами, що мають дуже потужні вражаючі здатності, все це продовжує працювати по нас майже кожного дня", - зазначив Данілов.

Нагадаємо, Зеленський пропонує подовжити воєнний стан в Україні ще на 90 днів - до 23 серпня. Крім того, глава держави пропонує ВР подовжити загальну мобілізацію в Україні на той же термін. Наразі проєкти законів про продовження дії воєнного стану та мобілізації направлені на розгляд комітету ВР.

Читайте також: