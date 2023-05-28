Летний отдых 2023: где принимают украинских детей

Семьи в прифронтовых зонах пытаются найти отдых детям, которые уже второй год подряд страдают от российской агрессии.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Неделя.

Мать 3-классницы Дианы, которая никогда не была в летнем лагере, рассказывает, что уже несколько недель подыскивает его дочери. Для нее важно, чтобы отдых был активен и безопасен. Сама же девочка мечтает о лагере, в котором можно будет ходить на дискотеки, развиваться и играть в игры, передает корреспондент ТСН.



КАРПАТЫ

На Прикарпатье лагеря отдыха заработают уже в считанные дни. Вынужденные переселенцы, которые в начале полномасштабного вторжения России нашли убежище именно в их стенах, в большинстве своем уже уехали. Так что владельцы успели помещение отремонтировать, находили воспитателей, сочинили программу. Дети почти все время проводят на свежем воздухе, за играми или на экскурсиях по горам.

"У нас самый климат оздоравливает: верхняя дыхательная система, физическая подготовка, походы, экскурсии – это все физическая подготовка у детей", – говорят в одном из лагерей Прикарпатья.

Несмотря на то, что в регион ни ракеты, ни шахеды до сих пор не залетали – надежное бомбоубежище – обязательное условие для работы лагеря. Здесь за укрытие – цокольное помещение.

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Путевка в этом лагере стоит 8,5 тысячи гривен. Сюда входят 5-разовое питание и экскурсии. Впрочем, к концу лета свободных мест здесь уже нет. В общем, отдых в летнем лагере в Карпатах стоит от 10 тысяч до нескольких десятков тысяч гривен.



ЗАКАРПАТЬЕ

В Закарпатье этим летом будут работать 17 детских лагерей. Один из старейших — «Трембита», который за 74 года существования не работал только дважды: в 20-м — из-за вспышки коронавируса и 22-м — из-за войны. В этом году сезон стартует с 10 июня и к нему активно готовятся.



"Дети будут принимать с 6-ти до 14-ти лет. Мальчики и девушки будут проживать в разных корпусах, в комнатах по четыре человека. Питание — 5 раз в день. Есть большой бассейн, футбольное поле. Но самое главное, говорит Ярослав — здесь дети будут в безопасности", — рассказывают в лагере.

Полная стоимость пребывания в лагере – почти 9 тысяч гривен за 12 дней. Однако свободных мест практически не осталось. Еще до начала мая поступило более тысячи заявок, а это максимум, который здесь могут принять за летний сезон. Также в этом году в Закарпатье переместились детские лагеря из менее безопасных регионов. Потому найти вариант для ребенка вполне реально. Стоимость от семи с половиной тысяч гривен в смену.

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ОДЕЩИНА



Морские каникулы по-прежнему остаются мечтой даже для одесских детей. По Заливу и Сергеевке, где сконцентрировано самое большое количество летних баз, уже не раз прилетали российские ракеты. И опасность не только с неба – чуть ли не после каждого шторма на побережье выносит опасные морские мины. Уже второй год на территории лагерей тишина, некоторые из них при обстреле существенно разрушены. И это очень болезненная ситуация для родителей.



Впрочем, на побережье Черного моря все равно приезжают отдыхающие вместе с детьми.

"Ну а куда отправишь? Не отправишь никуда, мы работаем, там дедушка, бабушка это буквально какие-то два три часа помощи и все и ребенок целый день дома + вот приехали на свой страх и риск потому что хочется отдохнуть морально и физически, но некуда их отдать, что тут говорить", — говорят местные.

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В настоящее время местные власти ждут решения от военных. Те должны разъяснить есть ли варианты для безопасного отдыха детей на море. А до этого школьникам предложат традиционные пришкольные лагеря. Правда, они будут работать только в течение первого месяца лета.

КИЕВ

Один из столичных лагерей принимает детей от 6 лет до 13.



"Фишка нашего лагеря – гаджеты запрещены. То есть без телефонов, без планшетов. У нас гаджетовый детокс. Это очень нравится нашим родителям. Конечно, при необходимости и дети и родители могут связаться по телефону в лагере. А вот то, что о гаджетах школьники и не вспомнят – преподаватели убеждены на все сто. Досуг разработали максимально активное. Во время воздушной тревоги – все идут в укрытие», – говорят там.

Деток здесь ждут с понедельника по пятницу с 8 утра до 7 вечера. Питание – трехразовое. Стоимость в смену – это 2 недели – 9 тысяч гривен.



В целом, с начала полномасштабного вторжения России количество летних лагерей сократилось радикально. Из 4 700 стационарных лагерей в 2021 году работает только 900. Отдельного закона или постановления, которое обязывало лагеря иметь укрытие — нет. Но ответственность за детей в любом случае на плечах администрации лагеря.

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Председатель Госагентства развития туризма Марьяна Олеськив отмечает, что важно не просто ребенка отправлять куда-то и давать деньги, а получить договор и подписать его с соответствующим предпринимателем.



"Если это палаточный лагерь в лесу или горах – разрешение на его деятельность должны предоставить местные власти. И передать данные о местонахождении лагеря в ГСЧС", — говорится в сюжете ТСН.

Напомним, в Государственном департаменте США рассказали, как Кремль проводит депортацию несовершеннолетних украинцев.

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