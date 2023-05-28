В Днепре спасли мужчину, прыгнувшего с моста

Днепрянина госпитализировали в больницу. Пока неизвестно, почему он решил прыгнуть с моста.
28 мая полицейские Днепра сообщили в ГСЧС, что мужчина пытается прыгнуть с Центрального моста в реку Днепр.
Об этом рассказали в Государственной службе чрезвычайных ситуаций в Днепропетровской области.
Сотрудники ГСЧС осмотрели мост, но мужчину не нашли. Водолазы-спасатели обнаружили его на поверхности реки, оперативно достали из воды и с помощью лодки доставили к берегу.
Мужчина выжил. Его осмотрели работники экстренной медицинской помощи и с предварительным диагнозом – ушиб грудной клетки, доставили в медицинское учреждение. К спасению привлекли 7 человек личного состава.
Напомним, в Ровно 15-летний местный житель поднялся лифтом на восьмой этаж многоэтажки. Затем прыгнул из окна коридора и упал на припаркованный автомобиль.
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