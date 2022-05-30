Лидия Таран рассказала, что в ее дом в Киеве попала ракета

Ведущая 1+1 и куратор благотворительного проекта "Здійсни мрію", Лидия Таран рассказала, что в ее дом в Киеве попала вражеская ракета и убила человека.

Сейчас знаменитость с дочерью находится во Франции. Телеведущая призналась в эфире телемарафона "Єдині новини", что пока что ей страшно возвращаться домой.

"Безопасность – самое главное. Пока люди не почувствуют, что безопасно - возвращаться не стоит. В моем доме убило человека ракетой. Мне небезопасно в моем доме. Я пока не вижу своего ребенка и себя в нем. Это главный аргумент, почему пока мы не собираемся возвращаться домой", – отметила она.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Поддержала Лидию, ее коллега, близкая подруга и кума — Маричка Падалко: "Мы скучаем, мы тебя любим. Мы все едины, работаем на победу, кто бы где ни был. Украина - это все те, кто ее любит и все те, кто ей помогает. Верю, что скоро увидимся и обнимемся с тобой".

Лидия Таран и Маричка Падалко / Фото: пресслужба каналу "1+1"

За границей Лидия пытается делать все возможное для поддержки Украины: дает интервью местным СМИ, рассказывает по-французски о войне, ведет благотворительные концерты в городах Европы. Вместе с коллегами она открыла программу Ukraine SOS.

Ракета прилетела в дом Лидии Таран! Ведущая ТСН рассказала, как стала беженкой во Франции.

Ведущая рассказала о своей жизни во время войны и как адаптировалась ее дочь во Франции.

"Во Франции детей в школы очень легко берут, но нужно определенное время, чтобы ребенок освоился. И вот Василина адаптировалась, у нее появились там друзья. Здесь обучение длится до конца июня. Она также учится параллельно онлайн в украинской школе, после возвращения с французской. Целыми днями занята образованием. И, конечно, в свободное время мониторит новости об Украине, общается с друзьями, разбросанными сейчас по всему миру", — рассказала телеведущая.

Фото: пресслужба каналу "1+1"

Лидия много общается с украинцами, бежавшими от войны в Европу. Говорит, что большинство очень хотят вернуться домой, но пока не могут. Так будет спокойнее украинским военным воевать и безопаснее для самих людей: "Три месяца слились в один день. Украинцы в Европе, которые хотят вернуться домой – это невидимая стая журавлей. Они уже мысленно летят домой, а физически еще тут".

Напомним, Тина Кароль ответила, почему ее 67-летний отец решил пойти служить на фронт. Исполнительница призналась, что ее папа просил об этом не рассказывать. Впрочем, кое-чем она поделилась.

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