Made with bravery: украинцы создали платформу, где на весь мир продают частицы своей "храбрости"

Украинцы создали площадку для отечественных производителей разных товаров – от искусства до одежды, украшений и игрушек. И призван не только упростить жизнь иностранцам, которые хотели бы приобрести что-нибудь украинское, официально, но и для помощи нашей стране в целом. Часть из вырученных средств будет перечисляться на восстановление нашего государства, говорится в ТСН.

Made with bravery – не только название платформы, но и главный ее лозунг. Поэтому кроме разных отечественных производителей здесь есть отдельная брендированная линейка вещей. Ответственный за них – Николай Вдовиченко. «Мы подготовили около 3 тысяч различных экземпляров для старта», — говорит он.

Светшоты и худые, футболки, а также носки из хлопка. Промоутером проекта, как и инициатором создания, выступает государство – Made with bravery создано в кооперации Министерства Цифровой трансформации, МИД и украинского бизнеса. «Это новая возможность для экспорта, и для того, чтобы заявить об украинских товарах на весь мир», — говорит заместитель министра цифровой трансформации Валерия Ионан.

Заказывать товары начали с первых минут запуска маркетплейса, который еще на старте привлек сотню отечественных брендов и более 5 тысяч единиц товаров. «Мы знаем, что очень много качественных брендов есть в Украине, и некоторые популярные в Европе, но есть сложность, чтобы их приобрести. И вот наша задача сделать украинское известным, влюбить мир в украинское. И в этом главная идея», — убеждает руководитель и разработчик маркетплейса Александр Роенко.

Именно ІТ-команда Александра Роенко была разработчиком Made with bravery. А дальше, кроме усовершенствования, будут заниматься и проверкой компаний, которые будут подавать заявку на место в этом маркетплейсе. «У нас есть критерии, по которым мы привлекаем производителей. Это в первую очередь качественные товары», – говорит Александр.

И, конечно, должным образом оформленные документы. Каждая из компаний фактически визитная карточка Украины, поэтому все должно быть идеально.

Если же иностранцы, то на конкретных партнёрских площадках, объясняет основатель дизайнерской национальной одежды Андрей Черуха. Видящий в новом маркетплейсе большие возможности. «У нас все было больше на внутреннем рынке сконцентрировано. А все, кто хотел продавать за границу, они или искали какие-то шоурумы, или пробовали продавать в США. А этот проект он сосредоточен и на европейском рынке. Поэтому это уникальный шанс для украинских брендов, дизайнеров, предпринимателей продавать свой товар», – говорит основатель бренда «Этнодом» Андрей Черуха.

5% от стоимости каждого проданного товара пойдет на счет национальной инициативы по восстановлению страны – United24. А если платеж будет осуществлен картой Visa, то это еще +5% государству. Больше всего вопросов у скептиков – как доставлять товары в то время, когда небо над нами закрыто. Партнером в этом есть «Укрпочта». И тут уверяют, со всем в состоянии справиться. «Укрпочта» будет доставлять в любой уголок мира, мы являемся частью всемирного почтового союза. 192 страны мира объединились, вместе мы создаем сеть, состоящую из 770 тысяч отделений по всему миру», – говорит директор по международным операциям "Укрпочты" Юлия Павленко.

Продолжительность доставки обещают от недели и двух. Чтобы каждый на планете смог не только из новостей услышать о нашей украинской храбрости, но и коснуться созданного храбрыми, и поддержать храбрых.

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