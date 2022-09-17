Made with bravery: українці створили платформу, де на весь світ продають частинки своєї "хоробрості"

Українці створили майданчик для вітчизняних виробників різних товарів - від мистецтва до одягу, прикрас та іграшок. І покликаний не лише спростити життя іноземцям, які хотіли б придбати щось українське, офіційно, а й для допомоги нашій країні загалом. Частина із виручених коштів буде перераховуватися на відбудову нашої держави, йдеться в ТСН.

Made with bravery - не лише назва платформи, а й головне її гасло. Тому окрім різних вітчизняних виробників тут мають окрему брендовану лінійку речей. Відповідальний за них - Микола Вдовиченко. «Ми підготували десь близько 3 тисяч різних екземплярів для старту», - каже він.

Світшоти й худі, футболки, і навіть шкарпетки з бавовни. Промоутером проєкту, як й ініціатором створення, виступає держава - Made with bravery створено в кооперації Міністерства Цифрової трансформації, МЗС та українського бізнесу. « Це нова можливість для експорту, і для того, щоб заявити про українські товари на весь світ», - каже заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Іонан.

Замовляти товари почали із перших хвилин запуску маркетплейсу, який ще на старті залучив сотню вітчизняних брендів і понад 5 тисяч одиниць товарів. «Ми знаємо, що дуже багато якісних брендів є в Україні, і деякі популярні в Європі, але є складність, аби їх придбати. І от наша задача зробити українське відомим, закохати світ в українське. І в цьому головна ідея», - переконує керівник та розробник маркетплейсу Олександр Роєнко.

Саме ІТ-команда Олександра Роєнка була розробником Made with bravery. А далі, окрім вдосконалення, займатимуться і перевіркою компаній, які подаватимуть заявку на місце в цьому маркетплейсі. «У нас є критерії, за якими ми залучаємо виробників. Це впершу чергу якісні товари», - каже Олександр.

І звісно належно оформлені документи. Кожна з компаній фактично візитівка України, тому все має бути ідеально.

Якщо ж іноземці, то на конкретних партнерських майданчиках, пояснює засновник дизайнерського національного одягу, Андрій Черуха. Який бачить у новому маркетплейсі великі можливості. «В нас все було більше на внутрішньому ринку сконцентровано. А всі, хто хотіли продавати за кордон, вони, або шукали якісь шоуруми, або пробували продавати в США. А цей проєкт він зосереджений і на європейський ринок. Тому це унікальний шанс для українських брендів, дизайнерів, підприємців продавати свій товар», - каже засновник бренду «Етнодім» Андрій Черуха.

5% від вартості кожного проданого товару піде на рахунок національної ініціативи з відбудови країни - United24. А якщо платіж буде здійснено карткою Visa, то це ще +5% державі. Найбільше питань у скептиків - як доставляти товари у час, коли небо над нами закрите. Партнером у цьому є «Укрпошта». І тут запевняють, з усім взмозі справитись. « "Укрпошта" буде доставляти в будь-який куточок світу , ми є частиною всесвітнього поштового союзу. 192 країни світу об’єдналися, разом ми створюємо мережу, яка складається з 770 тисяч відділень по всьому світу», - каже директор з міжнародних операцій "Укрпошти" Юлія Павленко.

Тривалість доставки обіцяють від тижня і двох. Аби кожен на планеті зміг не лише з новин почути про нашу українську хоробрість, а й торкнутися до створеного хоробрими, і підтримати хоробрих.

Читайте також:

Ізюмці, які голодували кілька місяців, розмітають харчі від волонтерів: люди розповідають, що пережили

Свідки почали розповідати, хто ті, хто поховані в сотнях пронумерованих могил в Ізюмі: жахливі історії

Вбиральня за вівтарем і сушка шкарпеток на іконах: військові звільняють Донеччину і виявляють "скрєпи" росіян