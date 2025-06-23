Малюк превратил ЦСО «А» в одно из самых эффективных подразделений, - эксперт

Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк

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Глава Службы безопасности Украины Василий Малюк превратил ЦСО «А» в одно из самых эффективных подразделений на фронте.

Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко в день 31-й годовщины создания подразделения.

Эксперт подчеркивает, что с первого дня войны ЦСО "А" на самых тяжелых участках фронта.

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"Они постоянно модернизируются, чтобы уничтожать врага еще эффективнее. Результатов достигают благодаря мощному военному менеджменту, использованию новейших технологий и мотивированным и профессиональным людям на всех уровнях структуры", - считает политолог.

Экс-нардеп акцентирует на том, какой вред ЦСО «А» нанесли врагу. «Они регулярно входят в топ-3 рейтинга подразделений БПЛА среди всех Сил обороны. Суммарная стоимость потерь врагу силами ЦСО «А» СБУ, эквивалентна 5,5 млрд долл. США.

«ЦСО «А» – главная боевая сила СБУ. Системная работа Василия Малюка дала результат. Подразделение и их обеспечение на особом счете. Кроме того, Малюк лично регулярно посещает бойцов на фронте. Служба сегодня не только задерживает российских агентов в тылу, но и успешно сражается в самых горячих точках войны и тяжелых участках фронта. Это день тех, кто держит на своих плечах Украину! – резюмирует политолог.

Напомним, ранее глава СБУ Василий Малюк поздравил бойцов ЦСО «А» с праздником. «Вы уже вписали себя в историю и, наверное, еще напишете много новых страниц нашей славной борьбы», - сказал в поздравлении глава СБУ.

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